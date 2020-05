Inter, non solo corsa ad Appiano Gentile: Conte osserva da lontano

Condividi questo articolo

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, dove i calciatori lavorano singolarmente. Secondo quanto rivelato dal “Corriere dello Sport”, al centro sportivo si è rivisto anche il pallone mentre Conte osserva da lontano. Di seguito i dettagli

LAVORO INDIVIDUALE – L’Inter si allena ad Appiano Gentile, sempre divisa in gruppi e con lavoro individuale. I nerazzurri anche stamattina hanno svolto sia corsa che esercizi individuali con il pallone sotto gli occhi attenti di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro osserva gli allenamenti ad Appiano, ma tenendosi a distanza non avendo ancora effettuato i test medici per il Coronavirus. Per partitelle o esercizi in gruppo, invece, bisognerà attendere il via libera agli allenamenti di squadra.

Fonte: corrieredellosport.it