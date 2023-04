Inter ‘non protetta‘? Le parole di D’Ambrosio spiegano tutto

L’Inter ha vissuto una stagione piena di alti e bassi, ma è in corsa per tre obiettivi che sembrano totalmente alla portata. Danilo D’Ambrosio ha tuonato dopo la vittoria con l’Empoli, ma ha ragione sull’ambiente nerazzurro?

CRITICHE – All’Inter le luci dei riflettori non si spengono mai, Danilo D’Ambrosio lo ha imparato sulla propria pelle in dieci anni con la maglia nerazzurra. Il difensore dopo la vittoria con l’Empoli ha sottolineato i problemi provenienti dall’esterno (vedi articolo) ed evidentemente ha ragione sul suo club ‘non protetto‘. La squadra nerazzurra è in corsa per tre obiettivi, tra cui uno che a inizio anno era impossibile viste le avversarie. Simone Inzaghi ha compiuto un miracolo in Champions League, eppure si tendono solo a sottolineare le undici sconfitte in Serie A. Quest’ultime sono valse lo Scudetto, ma non il quarto posto distante appena due punti con gli scontri diretti da concludere con Roma, Lazio e Atalanta.

Inter, solo critiche

TEMPO DI RISPOSTE – In casa Inter dal 26 aprile è tempo di risposte. Ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che potrebbe dare un’ulteriore soddisfazione a discapito delle critiche che sommergono Inzaghi e i suoi calciatori. Il trattamento nei confronti della squadra è diverso rispetto a altre, lo sottolinea l’opinione pubblica nei confronti dei cugini. In quella situazione non si fa caso alla classifica e ci si dimentica del 3-0 secco subito in Supercoppa Italiana, dell’eliminazione dalla Coppa Italia col Torino e soprattutto del fatto che il Milan da campione d’Italia in questa stagione non ha mai combattuto per confermarsi nella lotta per lo Scudetto. Lo scorso anno per Inzaghi era il primo anno all’Inter, con una squadra nettamente inferiore rispetto all’ultima di Antonio Conte, quindi perché si tende a ricordare solo Bologna e non le vittorie contro la Juventus? Solamente risposte positive nelle prossime settimane metterebbero a tacere le critiche, ma D’Ambrosio ha colto perfettamente il punto.