L’Inter (e non gli altri) è in corsa su tutti i fronti: lecito sognare – CdS

Rimarcare l’Inter e non gli altri, ma solo l’Inter, è l’unica squadra italiana ad essere in corsa su tutti i fronti. Secondo il Corriere dello Sport, ad inizio stagione era uno scenario difficile e quasi impossibile da pronosticare.

IN CORSA – L’Inter è l’unica squadra italiana ad essere in corsa su tutti i fronti: dalla scudetto, dove si trova al primo posto, alla Champions League, giorno 5 la prima gara contro il Feyenoord negli ottavi di finale, fino alla Coppa Italia (nerazzurri in semifinale contro il Milan). E bisogna rimarcarlo forte, l’Inter e non gli altri. Solo l’Inter. Sì, perché gli altri, intesi come Milan e Juventus (le due più storiche rivali), stanno navigando in acque terribili. Ai rossoneri è rimasta solo la Coppa Italia e un’insperata corsa al quarto posto, alla Juventus neanche più la coppa nazionale. Secondo il Corriere dello Sport, a proposito dei nerazzurri, ad inizio stagione era difficile pronosticare un tale scenario.

L’Inter in corsa per tutto: i mezzi ci sono per continuare a sognare

I FRONTI – Si tratta di tre fronti, dove la Beneamata vorrà assolutamente essere protagonista. Già sabato ci sarà la sfida scudetto contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano alla partita divise da appena un punto. Mercoledì l’andata degli ottavi di Champions League, con la Beneamata impegnata a Rotterdam sul campo del Feyenoord, castigatore del Milan. Mentre ad aprile al via al doppio confronto nel derby tra andata e ritorno nelle semifinali di Coppa Italia. Insomma, l’Inter ha ancora dei mesi ricchissimi di impegni. Servirà uno sforzo enorme per reggere una stagione del genere. Ma l’Inter ha i mezzi per riuscirci e per continuare a sognare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno