Inter, non c’è pace a livello finanziario: rating bond a rischio declassamento

Condividi questo articolo

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

L’Inter non vede la luce in fondo al tunnel per le questioni extra-campo ed è forse l’ennesimo segnale della mossa che dovrà fare Suning entro qualche settimana. Come ripreso dal sito specializzato “Calcio e Finanza”, di questo passo il rating del bond della società nerazzurra rischia di essere valutato negativamente

SITUAZIONE SOFFERENTE – Altre brutte notizie per le finanze dell’Inter, che ora rischia il declassamento del rating del proprio bond. L’agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, Fitch Ratings, ha collocato il bond di “Inter Media and Communication S.p.A.”, che ha un rating “BB-“, sul livello Rating Watch Negative. Questo è dovuto agli importanti problemi di liquidità che riguardano le casse dell’Inter e la sua posizione finanziaria consolidata in crisi. Le principale cause sono la riduzione delle entrate di circa il 20% a causa dei mancati ricavi da stadio ma anche l’aumento degli stipendi dei calciatori per la stessa percentuale. Inoltre mancano le entrate previste dagli sponsor asiatici che fanno parte del pacchetto Suning da qualche anno. Questa situazione di sofferenza, comunque, verrà risolta appena ci sarà un po’ di chiarezza sulla liquidità (di conseguenza, dopo l’eventuale cessione di almeno una parte delle quote, ndr). Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo all’articolo completo redatto dal giornalista Matteo Spaziante per il sito specializzato “Calcio e Finanza“.