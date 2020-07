Inter, nome nuovo per l’attacco: è un ex...

Inter, nome nuovo per l’attacco: è un ex Juventus, Marotta apripista – GdS

Lo riporta “La Gazzetta dello Sport” e avrebbe del clamoroso: l’Inter studia la mossa a sorpresa per l’attacco. Si cerca un vice-Lukaku e questo profilo, ex della Juventus a cui Marotta è particolarmente legato, potrebbe fare al caso di Conte. I dettagli

MASTINO – Mario Mandzukic vicino all’Inter. È questa la bomba di mercato fatta brillare dalla “Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna. Secondo il quotidiano milanese, l’attaccante croato si sarebbe rimesso sul mercato dopo aver risolto il suo contratto con l’Al Duhail, club di Dohel salutato sui social nei giorni scorsi. Il profilo dell’ex Bayern Monaco e Juventus si sposerebbe alla grande con le richieste di Antonio Conte, che cerca elementi abitutati a convivere con la vittoria.

VALZER DELLE PUNTE – Il ritorno in Serie A di Mandzukic, secondo “La Gazzetta”, è più di un’opzione. Tra le pretendenti c’è l’Inter che punta forte sul legame tra Giuseppe Marotta e il croato. “Il fatto che sia svincolato lo rende appetibile, è un’occasione che il club nerazzurro sta valutando con attenzione, in un reparto che sarà comunque rivisto” indipendentemente dal futuro di Lautaro Martinez. Ad Antonio Conte è effettivamente mancato un vice Romelu Lukaku ed era una richiesta precisa fin dalla scorsa estate. “È evidente che non sarà Sebastiano Esposito a ricoprire il ruolo di quarta punta: servirà un altro tipo di giocatore, per caratteristiche e carta d’identità. Mandzukic, 34 anni, rientra nel filone dei giocatori a lungo cercati dall’Inter, leggi Edin Dzeko e Olivier Giroud“.

