Inter, nome nuovo in attacco! Incognita per Taremi – Sky

Come spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’originale, l’Inter continua a monitorare con attenzione le occasioni per l’attacco. A sorpresa è uscito un nuovo nome.

NUOVO – L’Inter continua a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra – spiegano a Sky Sport – spunta quello di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea, considerato ideale per aggiungere imprevedibilità e caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti già presenti in rosa.

Inter, profilo nuovo ma c’è un’incognita

INCOGNITA – La riflessione sull’attacco è legata anche al futuro di Mehdi Taremi: l’iraniano, arrivato a parametro zero, potrebbe già lasciare Milano nelle prossime settimane. Su di lui restano vivi gli interessi di Fulham e Fenerbahçe, pronti ad approfittare della situazione. In attesa di capire come si evolveranno le uscite, l’Inter continua a monitorare occasioni di mercato, con l’obiettivo di garantire a Chivu un reparto offensivo completo e competitivo.