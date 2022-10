Inter, no comment dopo la nota della Fiorentina: nessuna informazione

Dopo il comunicato reso pubblico oggi dalla Fiorentina (vedi articolo), è arrivata la reazione dell’Inter. O meglio, la non-reazione, come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi. Dalla società nerazzurra, infatti, non ha voluto commentare la nota della società viola.

