Inter, niente tifosi di Roma e Lazio a Milano! La decisione

Nelle ultime ore, il Ministero degli Interni, ha disposto uno stop di tre turni ai tifosi di Roma e Lazio per le partite in trasferta. A questa decisione si aggiunge che dalla prossima stagione le gare a rischio non si giocheranno in orari serali.

STOP – A margine degli scontri a Roma prima del derby della Capitale di domenica sera, il Viminale ha adottato una misura “drastica” nei confronti dei tifosi di Roma e Lazio. Il Viminale ha poi spiegato alla FIGC che a partire dalla prossima stagione non sarà consentito alle due squadre romane di giocare in orario serale partite ad alto rischio. Per i disordini prima del derby di Roma, sono stati anche arrestati tre ultrà della Lazio e 3 della Roma.

Stop a Roma e Lazio! Inter interessata a metà

TRASFERTE – A questa notizia, interessa relativamente anche l’Inter. I nerazzurri infatti affronteranno sia la Roma che la Lazio nelle ultime sei partite di Serie A. L’Inter affronterà la Roma il prossimo 27 aprile nell’ultima giornata di aprile per poi chiudere a maggio con Inter-Lazio all’ultima in Serie A in casa e quindi la terza trasferta per i laziali che chiuderanno la stagione in casa.