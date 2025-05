Inter, niente sorpasso! Baroni frena Inzaghi – CdS

Bisseck sblocca ma alla fine combina il pasticcio, scrive il Corriere dello Sport: nel finale l’Inter condere il rigore alla Lazio e Pedro dagli undici metri non sbaglia.

DELUSIONE – Serata amara per l’Inter: il pareggio con la Lazio, firmato dalla doppia rimonta guidata da Pedro, allontana i sogni scudetto e spalanca la strada al Napoli. Simone Inzaghi cade contro il suo passato, con una prestazione deludente dei nerazzurri, incapaci di gestire due vantaggi ottenuti su palla inattiva. La Lazio gioca meglio e rischia anche di vincere: beffata solo nei numeri, ora rischia la Conference League per i successi di Juve e Roma.

Inter-Lazio, Baroni frena Inzaghi e fa felice il Napoli

RECUPERO – San Siro aveva esultato dopo il gol di Bisseck allo scadere del primo tempo, favorito da una respinta su Dimarco. In quel momento il Napoli era fermo a Parma, e l’Inter intravedeva la vetta. Ma il gol mancato da Isaksen e la determinazione dei biancocelesti hanno ribaltato l’inerzia. Il titolo ora è a un passo da Conte. nerazzurri hanno ritrovato energie insospettabili e la solita cattiveria. Un nuovo calcio piazzato di Calhanoglu, sul secondo palo l’ariete Dumfries ha sfondato, spedendo di testa all’incrocio. Nel finale tutto rovinato da Bisseck che tocca con il braccio e il VAR convalida il rigore. Dal dischetto Pedro non sbaglia. Nel finale, sette minuti di recupero. Un supplementare. Un gol fallito e uno annullato (per fuorigioco) ad Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania