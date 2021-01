Inter, niente penalizzazione: trovato l’accordo per pagamento stipendi

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Buone notizie in casa Inter. Come riporta il portale Calciomercato.com, infatti, la società nerazzurra avrebbe trovato l’accordo per il pagamento degli stipendi arretrati di novembre e dicembre. Niente penalizzazione, dunque.

INTESA – Si è, almeno momentaneamente, risolta la questione legata al pagamento degli stipendi arretrati in casa Inter. Secondo le ultime notizie, infatti, dopo il pagamento degli stipendi di luglio e agosto è arrivata anche l’intesa per il pagamento delle mensilità arretrate di novembre e dicembre. Dopo un confronto ad Appiano Gentile, i giocatori hanno accettato di vedere il pagamento posticipato al termine della stagione. Il che porta a un’altra buona notizia: nessuna penalizzazione in campionato, che sarebbe arrivata in caso di mancato accordo e mancati pagamenti entro il 16 febbraio.

Fonte – Calciomercato.com