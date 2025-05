Inter, niente Lazio per Lautaro Martinez! I tempi tecnici del rientro

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nella sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio. L’attaccante argentino, fermato da un problema muscolare nelle scorse settimane, non sarà convocato per il penultimo turno di Serie A.

LAVORO – Lautaro Martinez, secondo le ultime indiscrezioni, resterà a riposo in vista degli ultimi due appuntamenti cruciali della stagione. Il piano dello staff medico nerazzurro è chiaro: evitare rischi inutili in una partita che, per quanto importanti, arriva a pochi giorni da un evento decisivo. Lautaro Martinez dovrebbe tornare tra i convocabili nella trasferta contro il Como, nell’ultima giornata di campionato, dove potrebbe collezionare qualche minuto per ritrovare il ritmo gara.

Lautaro Martinez, si punta al Como

RIENTRO – L’obiettivo principale resta la finale di Champions League, dove Lautaro Martinez è atteso con la maglia da titolare, per guidare l’attacco dell’Inter. Il Toro ha già dimostrato in passato di essere determinante nei grandi appuntamenti, e tutto l’ambiente nerazzurro punta sulla sua leadership e sulla sua efficacia sotto porta per coronare una stagione che potrebbe diventare storica. L’assenza contro la Lazio sarà dunque gestita con prudenza e programmazione. Inzaghi potrà contare su Arnautovic, Thuram e Taremi per completare il reparto offensivo, ma è chiaro che il ritorno di Lautaro Martinez sarà la notizia più attesa della prossima settimana.