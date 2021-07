Inter, niente Florida Cup! Decisione per preservare gruppo squadra – Sky

L’Inter non partirà per la Florida Cup. È questa la notizia dell’ultima ora rivelata dall’inviata Silvia Vallini di “Sky Sport”. La ragione è la tutela del gruppo squadra, dopo l’aumento dei contagi negli USA a causa della variante Delta del Coronavirus.

NIENTE TOURNÉE – Dopo l’Arsenal, anche l’Inter rinuncia alla Florida Cup. Nonostante sembrasse che i nerazzurri fossero decisi a partecipare, alla fine è arrivata la fumata grigia. A riportarlo è l’inviata Silvia Vallini di “Sky Sport”: «L’Inter non partirà per la Florida Cup. La decisione è arrivata negli ultimi minuti e la ragione è per tutelare la salute di tutto il gruppo squadra. Una notizia che arriva proprio in questi minuti e stravolge il programma finora. La squadra resterà qui ad Appiano Gentile a lavorare, proprio come voleva Simone Inzaghi».