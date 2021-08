Inter-News.it su Radio Nerazzurra: da oggi cambio di giorno e orario

Inter-News.it prosegue oggi la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti, cambiando giorno e orario. A partire dalle 18 la diretta della trasmissione “Social Media Club”, attraverso tutti i nostri canali ufficiali. Di seguito tutte le informazioni.

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Si rinnova l’appuntamento con “Social Media Club”, la trasmissione di Radio Nerazzurra assieme alla nostra testata giornalistica, ma con un cambio. Da oggi appuntamento ogni mercoledì alle ore 18 con la prima radio dedicata ai colori nerazzurri, assieme al redattore di Inter-News.it Giulio Di Cienzo e agli speaker della radio, il direttore Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Si parlerà dell’avvicinamento a Verona-Inter (venerdì ore 20.45) ma anche del mercato. A tal proposito è previsto a breve l’arrivo a Milano del nuovo acquisto, Joaquin Correa preso dalla Lazio. Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand. In aggiunta un’anteprima della trasmissione sarà disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook: seguila sia per avere tutti gli aggiornamenti sia per la notifica della diretta.