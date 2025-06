Inter-News.it LIVE alle 18! Bilancio stagionale e il futuro di Inzaghi: tutti i temi

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 3 giugno, con la diretta esclusiva di Inter-News TV. La prima WEB TV crossmediale interamente dedicata ai tifosi nerazzurri sarà in live alle ore 18 su Facebook, YouTube e Twitch, per commentare tutte le notizie più calde che ruotano attorno al mondo Inter.

CI RIVEDIAMO IN LIVE – La redazione di Inter-News.it oggi alle ore 18 tornerà in LIVE per analizzare alcune tematiche importanti sul mondo Inter. Con il giornalista Emanuele Rossi e il Direttore Responsabile, Davide Conzales insieme ai redattori Filippo Miosi e Giulio Di Cienzo. Una puntata densa di temi, riflessioni e retroscena, in un momento cruciale della stagione nerazzurra. Dopo la bruciante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è tempo di fare i conti con il bilancio dell’annata appena conclusa. Una stagione lunga, faticosa, con momenti esaltanti ma che si è chiusa con l’amaro in bocca per i tifosi e per tutto l’ambiente. Non mancherà uno sguardo lucido e approfondito sulle prossime mosse della società. Il nodo centrale resta il futuro di Simone Inzaghi, ancora sospeso tra la permanenza in nerazzurro e la tentazione araba, con l’offerta faraonica dell’Al-Hilal sul tavolo. Proprio oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva: dentro o fuori. Da qui, si aprono inevitabilmente le riflessioni sui possibili successori, con Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi, Cristian Chivu e altri profili nel mirino della dirigenza.

Il bilancio stagionale dell’Inter e il futuro di Inzaghi ma non solo!

PROSSIMI IMPEGNI – La redazione analizzerà anche i movimenti di mercato già avviati, come gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique, e le implicazioni in vista del prossimo Mondiale per Club, che vedrà l’Inter esordire il 17 giugno contro il Monterrey. Sarà una diretta interattiva, con spazio per commenti, domande e riflessioni dei tifosi collegati. Il progetto Inter-News TV, sempre più seguito e riconosciuto, si conferma come il primo punto di riferimento crossmediale per i sostenitori dell’Inter, con contenuti video esclusivi, highlights, notizie e aggiornamenti in tempo reale.

