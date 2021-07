Puntata speciale del format “Summertime” di Inter-News.it: domani sera – venerdì 2 luglio – alle ore 19.00 sarà nostro ospite il Professor Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, per parlare proprio del progetto di azionariato popolare.

OSPITE SPECIALE – Grande puntata domani sera alle ore 19 di “Summertime“, podcast estivo di Inter-News.it. Sarà infatti nostro ospite il Professor Carlo Cottarelli per parlare – in qualità di presidente – del progetto Interspac. I nostri spettatori e lettori avranno naturalmente la possibilità di interagire con noi e con il nostro ospite con domande in diretta. L’appuntamento è sul nostro canale YouTube (clicca qui) e sulla nostra pagina Facebook ufficiale (clicca qui). Non prendete impegni, vi aspettiamo!