Inter, col Newell’s doppia ipotesi: si decide domani! Tutti i dettagli – Sky

Domani giornata decisiva tra Inter e Newell’s Old Boys in merito a Perez e Silvetti. Oggi presidente argentino a Milano. Gli aggiornamenti.

ORE DECISIVE – Summit oggi a Milano, con la dirigenza dell’Inter che ha incontrato il presidente del Newell’s Old Boys, Astore, per chiudere l’operazione Tomas Perez. Nell’affare potrebbe essere inserito anche Silvetti. Arrivano importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, direttamente da Calciomercato – L’Originale. Queste le sue ultimissime: «L’Inter sta lavorando su due giovani argentini, uno è Mateo Silvetti e l’altro Tomas Perez. Il presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Astore era a Milano, domani giornata decisiva per capire se si farà doppia operazione o se ne prenderà solamente uno. Se i nerazzurri faranno pacchetto completo sarà un’operazione da circa 12 milioni di euro più bonus, ma al momento c’è distanza».

Inter e Newell’s all’ultimo incontro decisivo: dall’Argentina è fatta!

LE CIFRE – Intanto, dall’Argentina danno l’affare con Mata Perez praticamente già per fatto. Tomas Perez è ormai da considerarsi un nuovo giocatore dell’Inter. A confermare la chiusura dell’affare è Germán García Grova, giornalista del portale argentino TyCSports. Il Newell’s Old Boys ha, infatti, accettato l’offerta della dirigenza interista, decidendo di lasciar partire il calciatore per 3 milioni di euro. Ancora bloccata, invece, la trattativa legata a Mateo Silvetti, l’altro classe 2006 individuato insieme a Perez. Si attende ora l’ufficialità dell’acquisto e ulteriori novità sull’impiego che l’Inter deciderà di farne.