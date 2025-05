Inter, nessun turnover! Sulle fasce arrivano conferme

In vista dell’ultima partita dell’anno, Simone Inzaghi non pensa al resto e si concentra, con i titolari, alla trasferta di venerdì sera contro il Como.

FINALE – Ultimo atto della Serie A 2024/2025. Venerdì sera l’Inter sarà di scena allo stadio “Sinigaglia” di Como per la 38ª e ultima giornata di campionato, in una partita che si preannuncia speciale sia per l’atmosfera, sia per le implicazioni emotive legate alla conclusione di una stagione intensa e si spera vincente. Simone Inzaghi non lascia spazio a turnover: in campo andranno i titolari, a cominciare dal centrocampo, dove sarà confermato il cuore pulsante della manovra nerazzurra. Nessun esperimento né rotazioni: il tecnico vuole mantenere il ritmo e la concentrazione alta in vista della finale di Champions League. La sfida contro il Como rappresenta un banco di prova utile anche sotto il profilo mentale.

Inter, due esterni top per bucare il Como

PRIMI – Sulle corsie esterne spazio ancora una volta alla coppia ormai consolidata composta da Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Il primo ha ritrovato continuità e spinta sulla fascia destra, mentre il secondo resta una delle armi più pericolose per l’Inter grazie alla sua qualità nel piede mancino e ai suoi inserimenti offensivi. L’Inter vuole chiudere il campionato con una prestazione solida e, se possibile, con una vittoria che rafforzi ulteriormente il proprio dominio nazionale. Di fronte ci sarà un Como che ha sorpreso in questa stagione, capace di conquistare con anticipo la salvezza e di giocare a viso aperto contro le grandi. Per i nerazzurri, sarà anche un’opportunità per testare meccanismi e condizione in vista della finale di Monaco.