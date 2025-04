Inter, nessun passo falso! Coppa Italia da salvare – TS

A poche ore dal derby di Milano, Inter e Milan pensano a come strappare il pass per la finale di Coppa Italia. Due squadre, con due percorsi agli antipodi in questa stagione di Serie A.

SALVARE – Torna il derby di Milano, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Tuttosport, nell’edizione odierna, ricorda come sia importante andare avanti in Coppa Italia per avere l’opportunità di andare a giocarsi un trofeo nel caso in cui in campionato e in Champions non finisse bene. Ma anche per mandare via il Milan fuori dalla vetrina europea. Dopo anni in salsa nerazzurra, con i sei derby persi da Pioli, quest’anno il Milan si è preso una piccola rivincita, prima con Fonseca e poi nel derby di Supercoppa Italiana. All’andata invece, è finita 1-1 lasciando aperta la qualificazione alla prossima finale di Coppa Italia.

DIVERSI – Sia Inter che Milan arrivano alla gara di oggi con spiriti differenti. Entrambi però dopo una sconfitta, con Inzaghi che non ha mai perso due partite di seguito, riuscendo sempre a vincere dopo un ko. Successo cinque volte su cinque. In caso di vittoria, sarebbe un buono modo di ritrovare entusiasmo, così da riprendere la corsa in campionato contro la Roma prima di volare a Barcellona per la semifinale di Champions League.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini