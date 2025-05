Inter, nessun dubbio in avanti! Inzaghi ha già scelto

L’Inter è pronta a scendere in campo, venerdì sera, contro il Como. La trasferta in riva al lago sarà l’ultimo capitolo del campionato. A 1200km da Como invece, gli occhi di tutti saranno puntati sul Maradona per la partita del Napoli.

SEMPRE LUI – Venerdì sera, nella partita che potrebbe consegnare all’Inter lo scudetto, Simone Inzaghi affiderà ancora una volta le chiavi dell’attacco a Marcus Thuram. L’attaccante francese partirà titolare nella delicata trasferta contro il Como, confermando il suo ruolo centrale in questo finale di stagione. Con Lautaro Martínez appena rientrato dai box e ancora non al top della condizione, sarà l’ex Borussia Mönchengladbach a guidare il reparto offensivo nerazzurro. Dopo la prestazione di sacrificio al Camp Nou, nella semifinale di Champions League contro il Barcellona, Thuram è chiamato agli straordinari anche in campionato. E l’Inter conta sulla sua corsa, sul suo fisico e sul suo talento per provare a chiudere i conti sperando in un secondo passo falso del Napoli.

Non solo Como-Inter: occhi puntati sul Maradona

FILO DIRETTO – Il match di Como, in programma in contemporanea con Napoli-Cagliari, si preannuncia ricco di tensione. Tutto può ancora succedere e gli occhi dell’Inter saranno inevitabilmente rivolti anche verso la Campania, dove i partenopei di Antonio Conte cercheranno di chiudere già venerdì il discorso Serie A senza dover rischiare nello spareggio. Thuram, già decisivo in più occasioni durante la stagione, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Toccherà ancora a lui mettere in difficoltà la difesa comasca e trascinare i compagni in una notte che potrebbe entrare nella storia.