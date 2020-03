Inter, nessun calo di tensione: Conte dovrÃ  lavorare anche su questo – GdS

Inter, nessun calo di tensione: Conte dovrà lavorare anche su questo – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, dovrà lavorare insieme al tecnico Antonio Conte, a tenere sempre alta la concentrazione senza mai lasciarsi distrarre dalle polemiche delle ultime ore.

LAVORO DI CONCENTRAZIONE – Inter, guai a calare la tensione! Antonio Conte, a lavoro oggi con la squadra, punterà tutto sulla motivazione dei giocatori che nella giornata di ieri sono stati a riposo e oggi torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ritmi più alti del solito per evitare confusione e sfiducia, il caos di Serie A non può avere effetti negativi sul gruppo. Ad oggi la squadra non sa ancora chi affronterà e soprattutto quanto, sarà importante non lasciarsi distrarre dalle polemiche delle ultime ore. Conte dovrà trasformare in stimoli il -8 “falsato” che dista con la Lazio attualmente prima in classifica ma con due partite in più rispetto i nerazzurri. La volontà della società è quella di coinvolgere la squadra in discorso extra-campo. Mantenere alta la tensione sarà dunque l’esigenza di società e allenatore, completamente allineati sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la condizione atletica paradossalmente bisognerà gestire, perché se prima il problema era l’impiego degli “stessi giocatori” ogni tre giorni, adesso c’è chi come Milan Skriniar o Stefan de Vrij, nonostante sia il titolare inamovibile della squadra, non giocano da quindici giorni.