Inter, nerazzurri nuovamente in campo. Gruppo non ancora al completo

L’Inter è ritornata in campo ad Appiano Gentile in vista della prima sfida del 2022 contro il Bologna. Per Inzaghi, gruppo non ancora al completo senza i sudamericani

RIPRESA − Tamponi in mattinata e allenamento pomeridiano per l’Inter. I nerazzurri si sono ritrovati dopo l’ultima gara di campionato contro il Torino, vinta per 1-0. Ad Appiano Gentile, gruppo non ancora al completo per Simone Inzaghi. Oltre a Dzeko, rientrato a casa per precauzione (vedi articolo), mancano all’appello i sudamericani. Vista la trasferta molto più lontana, il club ha dato loro un giorno più in vista del rientro. I vari Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Joaquin Correa, Matias Vecino e Arturo Vidal si rivedranno in tenuta di allenamento ad Appiano Gentile soltanto nella giornata di domani.