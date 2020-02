Inter, nel derby vietato essere ‘normali’! Conte pronto alla battaglia – GdS

“La Gazzetta dello Sport” spiega il modo in cui Antonio Conte sta preparando il derby contro il Milan. L’allenatore chiede da tempo alla sua Inter di mantenere i giri del motore al massimo. Nella stracittadina potrebbe essere un requisito fondamentale per avere la meglio sui cugini.

FUORI DALL’ORDINARIO – Quando la scelta cadde su Antonio Conte, nessuno si aspettava che questa Inter diventasse ‘normale’. Dove normale, inconsciamente, fa rima con banale. E la sua Inter, ormai si è capito, non ha i crismi per attestarsi sulla sufficienza. Come quando disse che la sua squadra aveva bisogno di spingere sempre a duecento all’ora. Guai ad abbassare la soglia dell’attenzione, e i risultati saranno proporzionali allo sforzo. La tranquillità, dunque, non è di casa nerazzurra con Conte in panchina. Pressione al massimo: sui calciatori, sui dirigenti e su sé stesso. D’altronde, da un tecnico abituato ad avere tutto e subito, possiamo solo aspettarci che la convivenza col dovere di vincere diventi un cavallo di battaglia.

CENTRIFUGA – Queste particolari attitudini spiegherebbero la vita relativamente corta delle singole esperienze professionali. Tre anni alla Juventus, due al Chelsea, più un Europeo concentrato di emozioni e speranze archiviato come meglio non si poteva. Conte raccolse i bianconeri dal settimo posto in classifica e li portò sulla vetta più alta. Idem coi londinesi, addirittura partendo da una situazione più svantaggiosa (decimo posto, ndr). Inevitabile, quindi, che non si accontenti di andarci vicino. O di aver ‘quasi vinto’. L’Inter, che verrà fuori da questo campionato infernale, dovrà essere una squadra stremata, che ha dato tutto e anche di più. Il tecnico salentino è una specie di centrifuga: spreme, lava, strizza e asciuga. Ma dopo il suo passaggio è davvero difficile raccogliere le energie. Ecco perché il derby contro il Milan rappresenta uno di quegli appuntamenti da cerchiare col rosso, da preparare al dettaglio. Da domani si entra nella tre giorni senza distrazioni, in vista del match. No dichiarazioni, no spot pubblicitari o cose simili. All’Inter sono ormai abituati: è la quota da pagare per tornare ad essere perfetti.

