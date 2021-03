Inter… Nazionali (seconda serata): festa per Eriksen e gli italiani. KO Radu

Si è conclusa ieri la seconda serata del secondo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 (vedi il resoconto della prima). Dei giocatori dell’Inter impegnati con le proprie nazionali, si registrano due importanti vittorie per Christian Eriksen e per i tre italiani Nicolò Barella, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. Sconfitta invece per la Romania di Ionut Radu.

VITTORIE E GOLEADA – Tra i giocatori dell’Inter impegnati ieri con le rispettive nazionali, festeggia sicuramente Christian Eriksen. Il centrocampista ha infatti assistito alla goleada dei suoi compagni in Danimarca-Moldavia, entrando in campo al 77′ a giochi ormai ampiamente conclusi. Oltre a lui, vittoria anche per i tre italiani Nicolò Barella, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. Una vittoria certamente più di misura, ma non meno importante, in Bulgaria-Italia: 0-2 (grazie alle reti di Andrea Belotti su rigore e di Manuel Locatelli, entrato proprio al posto di Sensi). 90 minuti in campo per Barella, mentre Alessandro Bastoni è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

SCONFITTA DI MISURA – Dei cinque giocatori dell’Inter impegnati ieri con le rispettive nazionali, l’unico a uscirne sconfitto è Ionut Radu. Anche se indirettamente. Nello 0-1 di Romania-Germania, infatti, il secondo portiere nerazzurro è rimasto in panchina, con il gol (segnato da Serge Gnabry) che è stato incassato dal titolare Nita. Una sconfitta di misura con un risultato tutto sommato onorevole, visto il peso e la forza delle due nazionali che si sono scontrate.

PROSSIMI IMPEGNI – I prossimi impegni con le rispettive nazionali per i giocatori dell’Inter sono tutti nei prossimi due giorni. Romelu Lukaku, Milan Skriniar, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic saranno impegnati domani (Belgio-Bielorussia, Croazia-Malta e Slovacchia-Russia), così come Achraf Hakimi con il suo Marocco contro il Burundi. Con il belga che dovrebbe rimanere a riposo (vedi articolo). Mercoledì 31 invece sarà nuovamente il turno dei tre italiani, di Christian Eriksen e di Ionut Radu. Poi, finalmente, la pausa nazionali sarà finita e si tornerà a pensare soltanto al campo. A partire da Bologna-Inter.