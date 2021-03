Inter… Nazionali: Lukaku ed Eriksen festeggiano. Crollo dei croati

Si è concluso il primo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022. Dei giocatori dell’Inter impegnati festeggiano Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Ionut Radu e i tre italiani. Gioia a metà per Skriniar e crollo per i due croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

CHI SALE – Tra i giocatori dell’Inter impegnati in nazionale, fanno sicuramente festa fin qui Romelu Lukaku e Christian Eriksen. I due sono stati impegnati nelle sfide Belgio-Galles e Israele-Danimarca. Il numero nove nerazzurro è stato autore della rete del 3-1 (su rigore) contro i gallesi, mentre Eriksen è rimasto in campo per tutta la durata della partita senza tuttavia trovare la via del gol o un assist nello 0-2 in trasferta. Anche Ionut Radu, seppur in panchina, festeggia il 3-2 della sua Romania contro la Macedonia del Nord. Infine buone notizie anche per Nicolò Barella, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni nel 2-0 dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Dei tre giocatori dell’Inter, solo Barella è sceso in campo, entrato al 64′ al posto del romanista Lorenzo Pellegrini.

CHI SCENDE – Crollo invece per la Croazia di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Entrambi i giocatori dell’Inter sono scesi in campo dal primo minuto, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta in trasferta per 1-0 contro la Slovenia. Entrambi sono rimasti in campo per tutta la durata della partita, con Perisic in particolare partito come unica punta per poi essere spostato sulla sinistra, posizione sicuramente a lui più congeniale.

GIOIA A METÀ – Pareggio invece e gioia a metà per Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è rimasto in campo per tutti i 90 minuti più recupero nella sfida tra la sua Slovacchia e Cipro. La sua rappresentativa, però, non è riuscita ad andare oltre allo 0-0 in trasferta.

PROSSIMI IMPEGNI – Di questo “primo turno”, tra i giocatori dell’Inter manca solo Achraf Hakimi (vedi articolo), impegnato questa sera con il suo Marocco. Per gli europei i prossimi impegni saranno domani (Slovacchia-Malta, Croazia-Cipro, Repubblica Ceca-Belgio) e domenica (Italia-Bulgaria, Danimarca-Moldavia e Romania-Germania).