L’Inter e i nazionali in gol: un fattore in comune fa sorridere Inzaghi!

L’Inter, durante queste partite di ottobre dei propri nazionali, conta tantissimi gol. In tanti hanno un fattore in comune. Inzaghi gongola.

BILANCIO – In attesa degli ultimi rientri, l’Inter fa una summa dei propri giocatori impegnati in nazionale durante questi giorni. Il bilancio è assolutamente positivo, con diversi nerazzurri super protagonisti nelle rispettive selezioni con prestazioni, assist e tanti gol segnati. Complessivamente, da giovedì (primi impegni assoluti) ad oggi, hanno trovato il gol ben sei giocatori: Davide Frattesi con l’Italia, Marko Arnautovic con l’Austria (due gol), Kristjan Asllani con l’Albania, Piotr Zielinski con la Polonia, Denzel Dumfries con la maglia dell’Olanda e Hakan Calhanoglu con la Turchia. Almeno cinque giocatori su sei hanno un fattore in comune: all’Inter, ad oggi, sono tutte seconde linee. Eccezion fatta appunto per Calha.

L’Inter, le nazionali e le seconde linee: Inzaghi sorride!

SECONDE LINEE – Si tratta sicuramente di una notizia positiva per l’Inter e Simone Inzaghi. Ritrovare dei giocatori più forti, consapevoli e con maggior autostima è il desiderio per tutti gli allenatori durante la sosta per le nazionali. Da questo punto di vista, il tecnico nerazzurro ne avrà in abbondanza. A partire da Arnautovic, il primo a rientrare ad Appiano Gentile nella giornata di oggi. L’austriaco, autore di una fantastica doppietta contro la Norvegia di Haaland, è in un ottimo stato psico-fisico. Forse il migliore da quando è ritornato all’Inter. Ma lo stesso vale per i vari Asllani, Frattesi e Zielinski, le tre seconde linee del centrocampo nerazzurro. Discorso a parte merita, invece, Dumfries. L’olandese, sempre decisivo in Nazionale, adesso punterà a ritrovare la titolarità anche con l’Inter. Insomma, in attesa degli ultimi rientri, Inzaghi può dormire sonni tranquilli. Fondamentale visto il prossimo e imminente tour de force tra campionato e Champions League.