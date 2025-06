Inter in Nazionale, 15 calciatori convocati (in 3 fuori): tutte le partite

Tra la fine della stagione e l’inizio del Mondiale per Club, l’Inter vede partire in Nazionale quindici calciatori. Ecco chi sono e quali saranno le partite che li vedranno protagonisti in giro per il mondo. Restano a Milano Aurel Bisseck ed Hakan Calhanoglu per motivi fisici. A riposo anche Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione di Luciano Spalletti.

INTER IN NAZIONALE – LE PARTITE DI GIUGNO

ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, NICOLÒ BARELLA, DAVIDE FRATTESI – Norvegia-Italia (Qualificazioni Mondiali) venerdì 6 giugno ore 20:45 ad Oslo, Norvegia. Italia-Moldavia (Qualificazioni Mondiali) lunedì 9 giugno ore 20:45, a Reggio Emilia, Italia.

KRISTJAN ASLLANI – Albania-Serbia (Qualificazioni Mondiali) sabato 7 giugno ore 20:45 a Tirana, Albania. Lettonia-Albania (Qualificazioni Mondiali) martedì 10 giugno ore 20:45 a Riga, Lettonia.

LAUTARO MARTINEZ – Cile-Argentina (Qualificazioni Mondiali) venerdì 6 giugno ore 03:00 (5 giugno ore 21 in Cile) a Santiago del Cile. Argentina-Colombia (Qualificazioni Mondiali) mercoledì 11 giugno ore 02:00 (10 giugno ore 21 in Argentina) a Buenos Aires, Argentina.

MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Romania (Qualificazioni Mondiali) sabato 7 giugno ore 20:45 a Vienna, Austria. San Marino-Austria (Qualificazioni Mondiali) martedì 10 giugno ore 20:45 a San Marino, Repubblica di San Marino.

CARLOS AUGUSTO – Ecuador-Brasile (Qualificazioni Mondiali) venerdì 6 giugno ore 01:00 (giovedì 5 ore 18 in Ecuador) a Guayaquil, Ecuador. Brasile-Paraguay (Qualificazioni Mondiali) mercoledì 11 giugno ore 02:45 (martedì 10 ore 21:45 in Brasile) a San Paolo, Brasile.

MARCUS THURAM E BENJAMIN PAVARD – Spagna-Francia (UEFA Nations League) giovedì 5 giugno ore 21:00 a Stoccarda, Germania. Finale 1/2 posto o finale 3/4 posto.

MEHDI TAREMI – Qatar-Iran (Qualificazioni Mondiali) giovedì 5 giugno ore 20:15 (21:15 ora locale) a Doha, Qatar. Iran-Corea del Nord (Qualificazioni Mondiali) martedì 10 giugno ore 18:00 (19:30 ora locale) a Mashhad, Iran.

STEFAN DE VRIJ E DENZEL DUMFRIES – Finlandia-Olanda (Qualificazioni Mondiali) sabato 7 giugno ore 20:45 – ad Helsinki, Finlandia. Olanda-Malta (Qualificazioni Mondiali) martedì 10 giugno ore 20:45 a Groningen, Olanda.

PIOTR ZIELINSKI E NICOLA ZALEWSKI – Polonia-Moldavia (amichevole) venerdì 6 giugno ore 20:45 a Chorzow, Polonia. Finlandia-Polonia (Qualificazioni Mondiali) martedì 10 giugno ore 20:45 ad Helsinki, Finlandia.