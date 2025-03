Inter in Nazionale, 11 convocati (2 fuori all’ultimo): tutte le partite

L’Inter in nazionale si vede perdere 11 giocatori, che saranno impegnati in giro per il Mondo. Due sono stati preservati all’ultimo minuto. Ecco orari e partite dei nerazzurri in Nazionale. Denzel Dumfries e Nicola Zalewski resteranno a Milano.

INTER IN NAZIONALE – LE PARTITE DI MARZO

ALESSANDRO BASTONI, NICOLÒ BARELLA, DAVIDE FRATTESI – Italia-Germania (UEFA Nations League – andata quarti di finale) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Milano, Italia. Germania-Italia (UEFA Nations League – ritorno quarti di finale) domenica 23 marzo ore 20.45 a Dortmund, Germania.

MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Serbia (UEFA Nations League – andata spareggi) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Vienna, Austria. Serbia-Austria (UEFA Nations League – ritorno spareggi) domenica 23 marzo ore 18.00 a Belgrado, Serbia.

KRISTJAN ASLLANI – Inghilterra-Albania (Qualificazioni Mondiali 2026 – 1ª giornata Gruppo K) venerdì 21 marzo ore 20.45 a Londra, Inghilterra. Albania-Andorra (Qualificazioni Mondiali 2026 – 2ª giornata Gruppo K) lunedì 24 marzo ore 20.45 a Tirana, Albania.

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Ungheria (UEFA Nations League – andata spareggi) giovedì 20 marzo ore 18.00 (20.00 locali) a Istanbul, Turchia. Ungheria-Turchia (UEFA Nations League – ritorno spareggi) domenica 23 marzo ore 18.00 a Budapest, Ungheria.

MARCUS THURAM, BENJAMIN PAVARD – Croazia-Francia (UEFA Nations League – andata quarti di finale) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Spalato, Croazia. Francia-Croazia (UEFA Nations League – ritorno quarti di finale) domenica 23 marzo ore 20.45 a Parigi, Francia.

YANN AUREL BISSECK − Italia-Germania (UEFA Nations League – andata quarti di finale) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Milano, Italia. Germania-Italia (UEFA Nations League – ritorno quarti di finale) domenica 23 marzo ore 20.45 a Dortmund, Germania.

I NAZIONALI A LIVELLO INTERCONTINENTALE

LAUTARO MARTINEZ – Uruguay-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2026 – 13ª giornata CONMEBOL) sabato 22 marzo ore 00.30 (21 marzo ore 20.30 locali) a Montevideo, Uruguay. Argentina-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2026 – 14ª giornata CONMEBOL) mercoledì 26 marzo ore 1.00 (25 marzo ore 21 locali) a Buenos Aires, Argentina.

MEHDI TAREMI – Iran-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali 2026 – 7ª giornata Gruppo A Terzo Turno) giovedì 20 marzo ore 17 (ore 19.30 locali) a Teheran, Iran. Iran-Uzbekistan (Qualificazioni Mondiali 2026 – 8ª giornata Gruppo A Terzo Turno) martedì 25 marzo ore 17 ( 19.30 locali) a Teheran, Iran.