Inter-Napoli: un dubbio per Conte con quotazioni in crescita – Sky

Inter-Napoli di questa sera presenta ancora un dubbio di formazione per Antonio Conte: il tecnico deve scegliere l’esterno destro e Darmian è in crescita su Hakimi, ancora acciaccato dopo la partita contro il Cagliari

Questa sera l’Inter torna in campo al Giuseppe Meazza contro il Napoli per uno dei big match di questo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Il tecnico Antonio Conte farà dei cambi di formazione rispetto all’ultima partita di campionato vinta sul campo del Cagliari, torneranno Gagliardini e Young, mentre sulla destra c’è un dubbio: Hakimi non sembra aver pienamente recuperato dalla botta presa alla Sardegna Arena, potrebbe essere titolare, ma stanno crescendo le quotazioni di Darmian. A riferirlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.