Inter-Napoli sarà l’ultimo big match del 2020: serve una cosa

Antonio Conte Inter

Domani si giocherà Inter-Napoli (ore 20.45), valida per la dodicesima giornata di Serie A. Un big match in cui i nerazzurri sono chiamati a dimostrare.

CORSI E RICORSI – Inter-Napoli non sarà l’ultima sfida del 2020 per i nerazzurri, ma sarà l’ultimo big match di cartello. E in un certo senso è un cerchio che si chiude. Perché il 2020 per l’Inter si era aperto proprio contro il Napoli, sebbene in trasferta. Una partita ancora negli occhi dei tifosi nerazzurri, una straordinaria dimostrazione di forza, in primis di Romelu Lukaku. Nell’1-3 dello scorso 6 gennaio il belga demolisce due volte la porta di Alex Meret, con il tris poi chiuso da un gol di rapina di Lautaro Martinez. Un ottimo modo per iniziare l’anno solare, anche per il morale visti gli importantissimi 3 punti contro un avversario diretto.

RIANNODARE IL FILO – Nel corso del 2020 Inter e Napoli si sono affrontate altre tre volte. Due nella semifinale di Coppa Italia, dove Gennaro Gattuso riesce a vincere a San Siro e si accontenta dell’1-1 allo stadio San Paolo (ora intitolato a Diego Armando Maradona). Poi lui e Antonio Conte si incrociano di nuovo a San Siro, nella penultima giornata dello scorso campionato. Altra vittoria per i nerazzurri, suggellata da un gran gol di Lautaro Martinez. Ed è da queste due sfide di Serie A che l’Inter dovrà ripartire domani, con un duplice obiettivo. Innanzitutto, proseguire il trend positivo in campionato (per ora l’Inter è a 4 vittorie di file). E poi tornare a vincere un big match, soprattutto con gli azzurri che sono ad un solo punto di distanza. Una vittoria che serve a rinforzare il morale e a dare un segnale (ancor più) chiaro a tutta la Serie A.