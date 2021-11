Inter-Napoli, sondaggio concluso: il migliore secondo i nerazzurri

Si è concluso il sondaggio proposto dai canali ufficiali nerazzurri per definire chi sia stato il migliore in campo di Inter-Napoli. Dei quattro giocatori nominati, è stato nominato come man of the match – con un netto 51,9% – Ivan Perisic.

MIGLIORE IN CAMPO – Secondo i tifosi nerazzurri che hanno preso parte al sondaggio dei canali ufficiali nerazzurri, Ivan Perisic è stato (nettamente, visti i risultati) il migliore in campo di Inter-Napoli. Complice anche il gol del 2-1, ma non solo.

DISTACCO – Ivan Perisic ha staccato il secondo classificato del sondaggio, ovvero Hakan Calhanoglu, che ha raggiunto il 29,7% grazie a una prestazione (di un solo tempo) condita dal gol del pareggio e dall’assist proprio per la rete del croato. Chiudono Milan Skriniar al 14,9% e Alessandro Bastoni al 3,6%.