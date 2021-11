Inter-Napoli, più Correa di Dzeko in attacco. Scelte fatte in difesa – SM

Inter-Napoli è in programma questa sera alle 18. Sfida fondamentale per i nerazzurri che vogliono accorciare in classifica sul Milan, sconfitto a Firenze, e sulla squadra di Spalletti. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi da Sportmediaset

SCELTE – Inter-Napoli si avvicina. In vista della sfida di San Siro, in programma questa sera alle 18, Inzaghi punta su Joaquin Correa in attacco, in coppia con Lautaro Martinez. Dzeko, di rientro da un problema fisico, partirà inizialmente dalla panchina, anche in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì. In difesa, al posto dell’acciaccato de Vrij, agirà Ranocchia, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto.