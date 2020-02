Inter-Napoli, lo spogliatoio: Brozovic capitano, riecco Lautaro Martinez

Inter-Napoli è ormai alle porte. I nerazzurri hanno pubblicato le foto dello spogliatoio in vista della Semifinale di Coppa Italia sul loro profilo Twitter. Spiccano le maglie di Marcelo Brozovic e della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez

LO SPOGLIATOIO – Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia Inter-Napoli. La società nerazzurra ha messo in evidenza le maglie dei calciatori nello spogliatoio. Spicca il ritorno di Lautaro Martinez (coppia con Lukaku in attacco?) e la fascia di capitano ancora al braccio di Marcelo Brozovic. L’Inter chiede il sostegno dei tifosi: “Stasera di nuovo in campo per la Coppa Italia! Pronti a sostenerci anche stasera?”.