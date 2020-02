Inter-Napoli, le scelte di Conte: rientrano in 2, Eriksen dalla panchina – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, in occasione di Inter-Napoli Antonio Conte dovrebbe puntare sui rientri di Alessandro Bastoni in difesa e di Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo Christian Eriksen partirà nuovamente dalla panchina.

RIENTRI – Neanche il tempo di festeggiare la vittoria nel derby, che è già tempo di tornare in campo: questa sera infatti a San Siro andrà in scena Inter-Napoli, sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. Rispetto al derby, Antonio Conte potrà fare affidamento su due giocatori fondamentali al loro rientro in campo dopo le squalifiche in campionato: in difesa Alessandro Bastoni, che dovrebbe prendere il posto di Diego Godin, e in attacco Lautaro Martinez che dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez.

SCELTE – E allora ecco che questo Inter-Napoli potrebbe vedere cinque cambi nella formazione titolare rispetto al derby vinto domenica sera. Davanti al portiere Daniele Padelli la linea a tre scelta da Antonio Conte dovrebbe essere composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e il sopra citato Alessandro Bastoni. A centrocampo linea a cinque con Victor Moses sulla destra, Cristiano Biraghi a sinistra e al centro Nicolò Barella, il rientrante Stefano Sensi e l’insostituibile Marcelo Brozovic. Davanti ritorna la coppia d’attacco che fin qui ha trascinato la squadra, ovvero quella composta da Romelu Lukaku (nessun riposo per lui fino all’Europa League) e l’argentino Lautaro Martinez. Partenza di nuovo dalla panchina per Christian Eriksen.