Inter-Napoli, le scelte di Conte: alcuni cambi rispetto a Cagliari – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Napoli, big match del turno infrasettimanale di Serie A, porterà il tecnico nerazzurro Antonio Conte a fare alcuni cambi in formazione rispetto alla patita vinta ieri sul campo del Cagliari

Archiviata la vittoria di ieri alla Sardegna Arena, l’Inter si prepara a tornare in campo già mercoledì. Al Giuseppe Meazza arriva il Napoli, big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà in turno infrasettimanale. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte farà dei cambi rispetto alla vittoria di ieri a Cagliari. Confermata la difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Gagliardini al posto di Eriksen. Cambio anche in attacco, dopo la titolarità di ieri Sanchez torna in panchina per lasciare il posto a Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku.