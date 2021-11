Inter-Napoli, Inzaghi ha scelto il sostituto di de Vrij? Un solo cambio

Domenica alle 18.00 sarà in programma Inter-Napoli, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Inzaghi dovrà fare a meno di de Vrij che si è fermato in Nazionale

SOSTITUTO − Smaltita la pausa per le Nazionali, l’Inter è pronta a rituffarsi immediatamente su campionato e Champions League. Domenica alle 18.00 ci sarà Inter-Napoli, primo importantissimo test per la squadra di Simone Inzaghi. In vista della formazione da schierare in campo, il tecnico piacentino dovrà fare i conti con qualche acciaccato. La pausa Nazionali ha infatti messo fuori dai giochi Stefan de Vrij, uscito con un fastidio agli adduttori nei minuti finali di Montenegro-Olanda. Come riporta Sport Mediaset, il giocatore pronto a sostituire il centrale olandese è Andrea Ranocchia. Un solo cambio, dunque, per Inzaghi con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni ai suoi lati.