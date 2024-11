Inter-Napoli, Inzaghi e i due dubbi di formazione: i favoriti – CdS

Verso Inter-Napoli. Inzaghi sta ormai risolvendo gli ultimi due dubbi di formazione. Uno in difesa e l’altro sulle corsie, ci sono i favoriti.

LA SFIDA – Inter-Napoli varrà non solo il primo posto momentaneo nella classifica della Serie A ma avrà anche un sapore speciale per due esponenti di spicco della squadra partenopea. Il tecnico degli azzurri Antonio Conte e l’attaccante Romelu Lukaku sono probabilmente i due volti principali della rinascita del Napoli sperimentata in questo inizio di stagione. L’Inter di Simone Inzaghi è consapevole della forza dei rivali, alimentata dal fatto che questi ultimi stiano disputando solo una parte alla settimana, ma non intende rinunciare a difendere con il massimo del suo impegno lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Inter-Napoli, Inzaghi prova a risolvere gli ultimi due dubbi

SCELTE – Per Inter-Napoli, Inzaghi dovrebbe far rientrare Francesco Acerbi dal primo minuto. Il problema riscontrato nella gara contro la Roma, vinta con il punteggio di 1-0 in Serie A, è ormai alle spalle. Il calciatore italiano è stato risparmiato sia nella sfida contro il Venezia che in quella contro l’Arsenal. L’altro dubbio riguarda la corsia di destra, dove Dumfries dovrebbe spuntarla su Darmian. L’esterno olandese è in netta crescita e dovrebbe dunque giocare dal primo minuto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il laterale italiano è stato chiamato agli straordinari mercoledì sera giocando anche nella fascia di Dimarco.

