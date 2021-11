Inter-Napoli, chi sarà il partner al fianco di Lautaro Martinez? Le ultime

Inter-Napoli -2. Si avvicina il big-match di campionato tra nerazzurri e partenopei con la squadra di Inzaghi obbligata o quasi a trovare i tre punti. Intanto, si pensa al partner da affiancare a Lautaro Martinez

COPPIA − In vista del match di campionato contro il Napoli, l’Inter sta facendo la conta per capire chi potrà essere disponibile e chi meno. Gli assenti sicuri saranno Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, mentre dovrebbero recuperare sia Edin Dzeko che Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda la coppia offensiva da schierare dal 1′ in Inter-Napoli, mister Inzaghi non ha ancora risolto il dubbio sul partner che andrà ad affiancare Lautaro Martinez. Al momento, come riporta anche Sport Mediaset, sono in salita le quotazioni di Joaquin Correa. L’Inter mercoledì sera giocherà contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e le condizioni di Dzeko dovranno essere ben monitorate per evitare ulteriori ricadute. Dunque, contro gli azzurri pronta la coppia argentina con il bosniaco arruolabile in caso di necessità a gara in corso.