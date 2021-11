Inter-Napoli, chi recupera e chi no. Inzaghi fa la conta in vista del big match

Inter-Napoli si avvicina. I nerazzurri sono chiamati alla prova del nove per rimanere aggrappati alla corsa scudetto. Intanto, Inzaghi fa la conta ad Appiano Gentile

RECUPERATI − Inter-Napoli può dire tantissimo per le sorti scudetto della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri non hanno ancora vinto uno scontro diretto e in caso di KO contro gli azzurri scivolerebbero a -10 dalla vetta. In vista del match di San Siro, il tecnico piacentino recupera gli acciaccati Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, entrambi ritornati malconci dagli impegni con le rispettive nazionali. Dunque a meno di clamorose sorprese, il bosniaco sarà al centro dell’attacco con il difensore nei tre dietro.

OUT − Non saranno, invece, della partita Stefan de Vrij e Alexis Sanchez. Il difensore olandese ha subito un problema agli adduttori durante la sfida tra Montenegro e Olanda ed è in dubbio anche per il match di Champions League contro lo Shakthar Donetsk. Per l’attaccante cileno, si tratta invece di un risentimento muscolare. Sarà out per circa 15 giorni.