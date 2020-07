Inter-Napoli 1-0 al 45′, la apre D’Ambrosio. Handanovic ‘stoppa’ Politano

Termina il primo tempo di Inter-Napoli, sfida valevole per la 37sima giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Danilo D’Ambrosio. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Dopo appena 10 minuti di gioco, ci pensa Danilo D’Ambrosio a sbloccare il risultato: cross lungo di Antonio Candreva, il pallone viene raccolto da Cristiano Biraghi che la mette in mezzo per il movimento del difensore nerazzurro, tocco di piatto e palla all’angolino per l’1-0. Al 26′ prova Zielinski a trovare la rete del pareggio con un tiro da fuori area, è bravo però Samir Handanovic a farsi trovare pronto e a respingere la conclusione con sicurezza. Al 31′ altro grande brivido per i nerazzurri, bel filtrante di Insigne che taglia l’area fino a trovare lo stop di Matteo Politano, l’ex nerazzurro prova a chiudere sul palo più vicino ma è fenomenale Handanovic con il suo intervento a negargli la rete del pareggio. Nerazzurri in completa confusione, gli ospiti si mangiano un’incredibile occasione al 36′ con Lorenzo Insigne che tutto solo si trova il pallone all’altezza del dischetto del rigore, ma il suo tiro viene incredibilmente deviato da un intervento difensivo di Antonio Candreva che salva il risultato ancora una volta. Al 45’+2 giocata di fisico di Romelu Lukaku che appoggia a rimorchio per Marcelo Brozovic, il cui piattone viene mandato in calcio d’angolo da Alex Meret con un intervento prodigioso. Dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi con i nerazzurri in vantaggio di misura.

INTER 1 – 0 NAPOLI

MARCATORI: D’Ambrosio (I) all’11’

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 11 Moses, 15 Young, 24 Eriksen, 32 Agoumé; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne (C).

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis; 2 Malcuit, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 7 Callejon, 11 Lozano, 34 Younes.

Allenatore: G. Gattuso

Note: ; Ammoniti: Sanchez (I) al 22′, Brozovic (I) al 45’+4; Sostituzioni: ; Recupero: 4′