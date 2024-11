Inter-Napoli, in 5 pronti a rientrare! Per Inzaghi un solo dubbio – Sky

Dopo l’Arsenal ora testa a Inter-Napoli, big match della tredicesima giornata di campionato. Se i nerazzurri vincono salgono al primo posto. Cinque giocatori pronti a rigiocare dal primo minuto. Inzaghi ha un solo vero dubbio.

TESTA AL CAMPIONATO – Step by step: ipotecata la vittoria contro l’Arsenal in Champions League, ora l’Inter si tuffa nuovamente sul campionato. Domenica sera, infatti, arriverà il Napoli capolista a San Siro, in una sfida di estrema importanza. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto: nerazzurri 24, azzurri 25. Se i campioni d’Italia riuscissero a vincere, andrebbe alla sosta per le nazionali da primi in classifica. Insomma, niente male come big match. Oggi lavoro di scarico per la squadra, con Simone Inzaghi che inizierà a preparare la partita contro il Napoli già da domani. Su Sky Sport 24, l’inviato Matteo Barzaghi ha però dato le prime indicazioni.

Inter-Napoli, Inzaghi con la formazione tipo: l’unico dubbio è Acerbi

DUBBIO – L’Inter anti Napoli si presenterà tirata a lucido. Inzaghi è pronto a ripresentare in campo dal primo minuto cinque pezzi da novanta: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan per quanto riguarda la catena di sinistra; Nicolò Barella e Marcus Thuram per quella di destra. Contro l’Arsenal, ieri sera, spezzone per tutti nella ripresa, tranne che per Bastoni, rimasto in panchina a guardare e a soffrire per i suoi compagni. Ma per Inter-Napoli l’unico vero dubbio ad oggi è quello riguardante Francesco Acerbi. Da capire quanti minuti avrà nelle gambe l’ex Lazio, che è rimasto in panchina sia contro il Venezia che ieri sera. All’occorrenza, pronto ancora Stefan de Vrij.