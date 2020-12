Inter-Napoli 0-0 al 45′: Mertens KO. Massa dimentica il fischietto

Dries Mertens Parma-Napoli

Termina il primo tempo di Inter-Napoli, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Per ora tutto bloccato a San Siro. Dries Mertens costretto a lasciare il campo per infortunio, mentre l’arbitro Massa lascia correre fin troppi interventi fallosi (la maggior parte a danno dei nerazzurri).

PRIMO TEMPO – Primo quarto d’ora di gara senza troppi sussulti, fino al 16′ quando Inter-Napoli perde uno dei suoi protagonisti. Brutto movimento per la caviglia di Dries Mertens che si accascia a terra dolorante e costringe subito al primo cambio Gennaro Gattuso: dentro Andrea Petagna al suo posto. Al 18′ prima grande occasione per i nerazzurri, errore in uscita della difesa partenopea, Lautaro Martinez riceve palla in area spalle alla porta, si gira rapidamente e lascia partire un rasoterra che si spegne però di poco a lato della porta difesa da Ospina. Al 33′ pericolo per la porta nerazzurra: Piotr Zielinski lascia partire un tiro al volo da fuori area, con la palla che sfila fuori di un soffio. Termina 0-0 dopo due minuti di recupero il primo tempo della gara di San Siro, segnata dai troppi episodi fallosi lasciati correre da Massa, tra cui un fallo di mano netto di Lorenzo Insigne e un duro intervento di Koulibaly ai danni di Barella, entrambe le volte nei pressi dell’area della squadra azzurra.

INTER 0 – 0 NAPOLI

MARCATORI: /

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: A. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne (C); 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini; 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 68 Lobotka.

Allenatore: G. Gattuso.

Note: Mertens (N) infortunato al 17′; Ammoniti: ; Sostituzioni: Petagna per Mertens (N) al 17′; Recupero: 2′