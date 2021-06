Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola è abbastanza sicuro sulla possibilità di uno scambio tra Inter e Cagliari per arrivare a Naithan Nandez, inserendo Nainggolan e Vecino.

IPOTESI DI SCAMBIO – Inter vicina a concludere uno scambio con il Cagliari per portare Naithan Nandez in nerazzurro. Ne è sicuro il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, a firma di Francesca Bandinelli. I due club avrebbero impostato uno scambio che comprenderebbe i cartellini di Radja Nainggolan e Matìas Vecino, che andrebbero in rossoblù, con loro anche tre giovani come ulteriori contropartite tecniche per far alzare il valore del cartellino di Naithan Nandez.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli