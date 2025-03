Inter, multa dopo la trasferta a Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo punisce l’Inter con una multa piuttosto salata dopo la sfida contro il Napoli della ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito i motivi che hanno condotto alla sanzione pecuniaria.

VERDETTO – La ventisettesima giornata di Serie A, terminata con la gara di ieri sera tra Juventus e Verona, ha offerto uno degli scontri più attesi del campionato: quello tra le due squadre al vertice della classifica. La gara del Maradona di sabato sera si è conclusa con un punto a testa per Napoli e Inter, che lasciando invariata la loro posizione in Serie A. Quest’oggi arriva anche il verdetto del Giudice Sportivo, che permette di archiviare definitivamente l’ultimo turno di campionato e di pensare al prossimo. Nessuna particolare sanzione per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che non verranno così penalizzati per la gara contro il Monza. La società Inter, però, riceve una multa dal Giudice Sportivo.

Napoli-Inter, i motivi della multa alla società nerazzurra

LE MOTIVAZIONI – Multa piuttosto salta per l’Inter dopo lo scontro diretto di sabato contro il Napoli. Si tratta di un’ammenda di 8.000 euro dovuta al comportamento scorretto adottato dai alcuni tifosi nerazzurri al Maradona. Il Giudice Sportivo specifica: «Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS».