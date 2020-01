Inter-Moses, si attende solo l’ufficialitÃ : le tempistiche – Sky

Inter-Moses, si attende solo l’ufficialità: le tempistiche – Sky

Oggi è il giorno di Victor Moses. Il giocatore sta espletando tutte le procedure mediche e fisiche e in giornata diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter

FIRMA NEL POMERIGGIO – Victor Moses diventerà un giocatore dell’Inter questo pomeriggio. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport: «Si aspetta l’ufficialità, il giocatore oggi ha iniziato presto la sua giornata, di mattina era al Coni per l’idoneità, poi all’Humanitas per le visite e poi ad Appiano dove dovrebbero essere in corso i test atletici, ultimo passaggio in attesa di formalizzare l’arrivo all’Inter in prestito con diritto di riscatto».