Inter-Monza, tre ex nerazzurri in campo! La probabile formazione

Il Monza si prepara alla trasferta contro l’Inter con Nesta che pensa a qualche cambio rispetto all’ultima gara contro il Torino. In campo tre ex nerazzurri.

DUE EX – In vista della sfida di domani a San Siro contro l’Inter, Alessandro Nesta sta cercando di definire gli ultimi dettagli prima della formazione ufficiale. In casa Monza potrebbero esserci qualche cambi rispetto alla sconfitta contro il Torino. I brianzoli si affideranno a due ex Inter in difesa, con D’Ambrosio e Palacios come braccetti di difesa nel terzetto davanti a Turati. Insieme ai due ex interisti, spazio anche a Izzo che chiude la difesa del Monza.

Inter-Monza, Nesta si affida all’esperienza

CAMBI – Per quanto riguarda invece l’attacco e il centrocampo, Nesta ha deciso di cambiare qualcosa con Mota e Keita, altro ex nerazzurro in attacco. Mentre Ganvoula e il recuperato Caprari che partiranno dalla panchina. In mezzo al campo invece, torna titolare Urbanski insieme a Birindelli che farebbe accomodare Pereira in panchina. Certo di una maglia da titolar invece, è Castrovilli che guiderà il centrocampo dei brianzoli.

Monza (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Urbanski, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta