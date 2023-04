Inter-Monza, pagelle: Dumfries = cross sbagliati. Correa flop − CdS

La sconfitta dell’Inter in campionato non fa più notizia, ieri è arrivato l’undicesimo KO. Questa volta festeggia il Monza. Dumfries e Correa tra i peggiori in campo. Le pagelle di Inter-Monza

PAGELLE INTER-MONZA − Undicesima sconfitta per l’Inter, la terza consecutiva in casa dopo Juventus e Fiorentina. Il Monza corsaro con Caldirola sbanca San Siro. Incubo senza fine. Le pagelle nerazzurre sono tutto un programma, come il suo rendimento in campionato. Il peggiore è Denzel Dumfries, che non azzecca neanche un cross. E anche dagli spalti la fiducia inizia a venire meno. Per lui 4,5. Mezzo punto in più per Joaquin Correa. Terza di fila da titolare in Serie A. Solito risultato: lento e poco concreto. Tante insufficienze: carrellata di 5 per Bastoni, Barella, Gosens e Lautaro Martinez. Sul 5,5 invece Dzeko, Asllani, Brozovic, Mkhitaryan e Lukaku. Le uniche sufficienze sono di de Vrij, Darmian e Onana. Da 5 anche la prestazione di mister Simone Inzaghi: tocca il cielo con un dito per poi sprofondare un’altra volta.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia