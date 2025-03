Inter-Monza, la probabile formazione di Inzaghi: da Rotterdam 3 novità

Dovrebbero essere tre le novità in casa Inter per quanto riguarda Inter-Monza. Rispetto a Rotterdam, Inzaghi cambierà qualcosina. La probabile formazione.

LE ULTIME – Per l’Inter è già vigilia di campionato. Domani sera i nerazzurri giocheranno contro il Monza di Alessandro Nesta ultimo in classifica, nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A (ecco dove vedere la partita). I nerazzurri, vincendo, si porterebbero almeno momentaneamente a più quattro sul Napoli secondo e a più sei sull’Atalanta terza, impegnata rispettivamente la domenica contro la Fiorentina e la Juventus. Insomma, la partita del Meazza conterà tantissimo. Simone Inzaghi, rispetto alla trasferta vincente di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League, ritrova Carlos Augusto tra i convocati. Il brasiliano però dovrebbe partire dalla panchina, lasciando ancora spazio ad Alessandro Bastoni come quinto di sinistra. Sono poi tre le novità di formazione attese.

Inzaghi e la probabile formazione di Inter-Monza con tre nuovi ingressi

PROBABILE – Le novità per Inter-Monza riguarderanno il centrocampo e l’attacco. In mediana, infatti, sono pronti al rilancio dal primo minuto Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, rispettivamente al posto di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Si riformerà pertanto il centrocampo tipo, visto che Nicolò Barella resta in vantaggio su Davide Frattesi. In avanti, invece, Lautaro Martinez verso un turno di riposo: sarà attacco franco-argentino con Marcus Thuram supportato da Joaquin Correa. Per il resto tutto invariato: Pavard, de Vrij e Acerbi in difesa, Martinez tra i pali e Dumfries a destra. La probabile formazione:

(3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa.