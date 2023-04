Inter-Monza, Inzaghi fa turnover in difesa! La probabile – SM

Inter-Monza è in programma domani alle 20:45. Secondo quanto riferito da SportMediaset il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi dovrebbe optare per un ampio turnover in difesa

PROBABILE – L’Inter sfiderà il Monza domani sera alle 20:45. La squadra di Inzaghi, reduce dalla splendida vittoria del “Da Luz” sul Benfica, deve tornare a macinare punti in campionato. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi dovrebbe effettuare del turnover. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Calhanoglu ha recuperato e sarà arruolabile per la gara. Il turco però partirà dalla panchina. In difesa turno di riposo per Acerbi e Darmian con de Vrij e D’Ambrosio che partiranno dal 1′. A centrocampo straordinari per Barella, Brozovic e Mkhitaryan con Dumfries e Gosens sulle corsie esterne. In attacco pronta la coppia Lukaku-Correa. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Fonte: Sportmediaset.it