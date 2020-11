Inter-Monza, amichevole definita: annunciati data, orario e luogo del match

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter-Monza sarà l’appuntamento settimanale della squadra nerazzurra nel weekend di pausa a causa degli impegni internazionali. La società nerazzurra, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha appena dettagliato tutte le informazioni sulla partita

AMICHEVOLE A CASA – Come annunciato in mattinata (vedi articolo), l’Inter in questa settimana di sosta per le nazionali giocherà un’amichevole. La squadra di Antonio Conte affronterà il Monza, allenato dall’ex nerazzurro Cristian Brocchi, formazione di Serie B. Amichevole in programma venerdì 13 novembre presso il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti”. La società nerazzurra ha appena annunciato l’orario fissato per Inter-Monza: si giocherà alle ore 15.00. Nel comunicato viene specificato anche che l’incontro è stato autorizzato dalla Lega Serie A, nel rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. Ovviamente in Inter-Monza verrà garantita la corretta applicazione dei protocolli sanitari per contrastare la diffusione del Covid-19.