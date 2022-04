Inter, monte ingaggi ed età media: le prossime mosse della società – TS

L’Inter è la squadra più ricca del campionato di Serie A insieme alla Juventus, ma i problemi per entrambi non mancano. Secondo i colleghi Federico Masini e Guido Vaciago su TuttoSport, difatti, la società di Viale della Liberazione continuerà a lavorare per dare una sforbiciata al monte ingaggi e all’età media della squadra.

IN USCITA – La situazione dell’Inter, secondo il quotidiano di Torino, non è poi diversa a dodici mesi fa. Suning con il prestito di Oaktree ha certamente sistemato la quotidianità del club, ma sul mercato, però, ci sarà bisogno di continuare ancora con l’autofinanziamento attraverso le cessioni. I primi giocatori in esubero sono certamente i vari Dalbert, Valentino Lazaro e Stefano Sensi. Altri giovani, invece, non rientrano più nei programmi della società, e serviranno come possibili contropartite, vedi Andrea Pinamonti. Altri giocatori di spicco dell’Inter, invece, potrebbero essere ceduti per fare cassa. I primi nomi nella lista sono inevitabilmente Stefan de Vrij e Lautaro Martinez.

LA SITUAZIONE – Beppe Marotta e Piero Ausilio, già dalla scorsa stagione, hanno iniziato un’operazione di snellimento per quanto riguarda in particolare il monte ingaggi, ma anche l’età media della squadra. Gli addii, fra gli altri, di Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi (più la rescissione di Christian Eriksen), bilanciati dagli ingressi di Edin Dzeko, Joaquin Correa, Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu, hanno portato sicuramente liquidità in più. Oltre a un taglio netto del monte ingaggi. La Juventus, per esempio, ha un monte ingaggi superiore a 30 milioni rispetto i nerazzurri).

PROSSIME MOSSE – I recenti rinnovi di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Marcelo Brozovic, hanno ovviamente rialzato l’asticella del monte ingaggi dell’Inter. Questi, però, verranno “coperti” dalle cessioni di giocatori in scadenza come Aleksandar Kolarov, Matìas Vecino, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Operazioni che serviranno innanzitutto ad abbassare l’età media della squadra, oggi a 30 anni. Non a caso, gli obiettivi di mercato sono infatti giocatori mediamente giovani. Gleison Bremer, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, e che di ingaggio non supererebbero i 2-2,5 milioni a stagione.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini e Guido Vaciago

